Федеральный испытательный центр выступил одним из организаторов Молодежного Форума в Санкт-Петербурге

18 декабря на площадке Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) прошел III Молодежный форум "Экономика труда – глазами студентов". В этом году мероприятие было приурочено к 50-летнему юбилею кафедры Экономики труда, которая вместе с Законодательным собранием Санкт-Петербурга и ПАО "Федеральный испытательный центр", выступила организатором Форума.

К открытому диалогу на тему профессий будущего были приглашены школьники, студенты всех курсов, магистранты, участники проекта "Олимпиадный резерв". Представители ПАО "ФИЦ" поздравили руководство Кафедры с юбилейной датой и презентовали молодым специалистам проект "Федеральный испытательный центр".

"Сегодня мы можем только предполагать, каким будет рынок труда через 20-30 лет, - говорит Генеральный директор ПАО "ФИЦ" Александр Дюжинов. - Мир меняется стремительно, появляются новые знания и профессии. В электросетевом комплексе наступает масштабная эра цифровизации, активно внедряются передовые технологии. Решить столь амбициозные задачи призваны кадры нового поколения".

На Форуме была организована работа четырех площадок: "Карьера будущего", "Вознаграждение будущего", "Рынок труда будущего", "Нормирование будущего". Кроме того, организаторы предусмотрели серию квестов, деловых игр, интерактивных экскурсий.

Работу четырёх команд оценивало жюри. Победителей определяли в четырех номинациях: "Лучшая команда", "Лучшая презентация", "Лучший доклад" и "Лучший спикер" (им стала Потапова Анна). Кроме того, в каждой из четырех команд был назван лучший участник (Майорова Татьяна, Кармазь Ксения, Тяпкина Анна, Боронина Полина).