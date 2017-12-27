График работы "Элком-Электро" в новогодние дни

Уважаемые Партнеры!

Информируем Вас о графике работы офисов "Элком-Электро" в новогодние дни



29 декабря 2017 режим работы с 09.00 - 18.00

Внимание! Для получения товара на складе необходимо оформить документы до 15:30

30.12.2017 - 08.01.2017 - выходные дни.

09.01.2018 режим работы 09.00 - 18.00

Заказ товара на сайте доступен в праздничные дни. Обработка заказов будет проведена 09.01.2018г.