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График работы "Элком-Электро" в новогодние дни

График работы Элком-Электро в новогодние дни

28 декабря 2017, 16:19
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО

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215 просмотров

Уважаемые Партнеры!
Информируем Вас о графике работы офисов "Элком-Электро" в новогодние дни

29 декабря 2017 режим работы с 09.00 - 18.00
Внимание! Для получения товара на складе необходимо оформить документы до 15:30

30.12.2017 - 08.01.2017 - выходные дни.
09.01.2018 режим работы 09.00 - 18.00

Заказ товара на сайте доступен в праздничные дни. Обработка заказов будет проведена 09.01.2018г.

Компания: ООО "Элком-Электро"

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