"Камский кабель" – дипломант Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России"

21 декабря в Большом зале администрации губернатора Пермского края состоялась торжественная церемония награждения победителей 20-го Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России", в число которых традиционно вошёл "Камский кабель". Диплом вручен директору по качеству Прокашевой Светлане Ивановне.

По результатам конкурса звание дипломанта присуждено проводу самонесущему изолированному без несущего элемента марки СИПн. Он предназначен для применения в воздушных силовых и осветительных сетях на переменное напряжение до 0,6/1 кВ номинальной частотой 50 Гц. Это же изделие удостоено звания "Новинки".

Также в рамках конкурса по представлению предприятия был присуждён Почётный знак "Отличник качества". Награду получила Зеленина Валентина Владимировна - лаборант по электроизоляционным материалам лаборатории пластмасс ЦЗЛ.