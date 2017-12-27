Красноярскэнергосбыт развернул проект по созданию ЕРКЦ на 15 территориях Красноярского края

ПАО "Красноярскэнергосбыт" (входит в группу компаний РусГидро) подвело итоги первого года реализации проекта по созданию единых расчетно-кассовых центров на территории Красноярского края. За 2017 год проект охватил 15 муниципальных образований.

"Создание ЕРКЦ позволяет сделать систему оплаты и информационного сопровождения жилищно-коммунальных услуг максимально эффективной и прозрачной как для населения, так и для заинтересованных партнеров проекта, – отмечает генеральный директор АО "Энергосбытовая компания "РусГидро" Владимир Кимерин. – Подводя итоги первого года работы ЕРКЦ можно смело сказать, что данный проект пользуется успехом у жителей. Более того, ЕРКЦ создают зону комфорта и доверия, это территория конструктивного, уважительного и результативного взаимодействия жителей региона, органов муниципальной власти, ресурсоснабжающих и управляющих организаций".

Цель проекта – создание единого платежного документа (ЕПД) для оплаты жилищно-коммунальных услуг и сбора иных платежей, консультации по принципу "единого окна", оплата за потребленные ресурсы без комиссий и расширение спектра самых современных сервисов по обслуживанию клиентов.

Расширению сервисов способствует формирование ЕПД на базе гарантирующего поставщика электроэнергии ПАО "Красноярскэнергосбыт", обладающего мощной инфраструктурой по печати, доставке квитанций, сбору платежей и информационной поддержке клиентов. Для жителей, получающих ЕПД, расширяется перечень пунктов приема платежей (банки, терминалы, Почта России, интернет-сервисы). Им становятся доступны интерактивные сервисы и call-центр ПАО "Красноярскэнергосбыт", виртуальная приемная и личный кабинет клиента с возможностью отслеживания состояния финансово-лицевого счета, передачи показаний по всем видам ресурсов, оплаты квитанций онлайн по банковским картам, а также "электронная квитанция" и приложения для доступа в личный кабинет через мобильные устройства.

В настоящее время единые расчетно-кассовые центры (ЕРКЦ) успешно обслуживают жителей в городах Боготоле, Бородино, Заозерном, Канске, Кодинске, Красноярске, Шарыпово, а также в Ачинском, Балахтинском, Большемуртинском, Казачинском, Козульском, Мотыгинском, Сухобузимском и Ужурском районах. ПАО "Красноярскэнергосбыт" активно ведет переговоры по заключению договоров с муниципальными властями и участниками местных рынков ЖКХ на других территориях Красноярского края.

В городах края и районных центрах открываются специализированные информационно-платежные офисы ЖКУ ПАО "Красноярскэнергосбыт", ориентированные на обслуживание клиентов всех организаций, вошедших в ЕРКЦ. Подобные офисы уже успешно работают в городах Кодинск, Заозерный, поселке Сухобузимо и других населенных пунктах. Готов к развертыванию ЕРКЦ и офис в г. Железногорске.

При этом существенную выгоду от участия в проекте получают и организации-участники проекта: объединение квитанций приносит компаниям экономию на печати и доставке платежных документов, а передача функционала по сбору платы за услуги в ПАО "Красноярскэнергосбыт" приводит к заметному росту собираемости платежей.

К единой квитанции на жилищно-коммунальные услуги присоединились 18 ресурсоснабжающих и жилищных организаций, Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, 10 муниципальных администраций. Одним из наиболее успешных реализованных проектов стал ЕРКЦ в Сухобузимском районе, в который вошли такие ресурсы и услуги, как теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, вывоз твердых коммунальных отходов, наем жилых помещений, взносы на капитальный ремонт.

"Решение каждой организации о вхождении в ЕРКЦ – это результат взвешенного анализа, при котором учитываются и экономическая составляющая, и удобства для жителей. Со своей стороны, мы открыты для потенциальных и действующих партнеров. Сама система ЕРКЦ – абсолютно прозрачна как для участников проекта, так и для контролирующих органов. Кроме того, каждая организация может сама определять границы функционала, которые она готова передать в ЕРКЦ: от печати и доставки квитанций до полного спектра услуг, включающего расчет платежей, их сбор, а также работу с дебиторской задолженностью" – поясняет исполнительный директор ПАО "Красноярскэнергосбыт" Олег Дьяченко.

Уже в январе-феврале 2018 года к проекту должны подключиться организации Красноярска, Железногорска, Минусинска, Емельяновского и Шушенского районов. Планируется, что в течение ближайших 1-2 лет единые расчетно-кассовые центры появятся на всех территориях края.