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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" обеспечило мощность жилому кварталу во Всеволожском районе Ленобласти

Ленэнерго обеспечило мощность жилому кварталу во Всеволожском районе Ленобласти

28 декабря 2017, 15:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") обеспечило более 200 кВт дополнительной мощности жилому комплексу во Всеволожском районе Ленинградской области. Источником питания стала подстанция 110 кВ "Форд-Всеволожск".

Для создания внешней схемы электроснабжения специалисты построили трансформаторную подстанцию 10 кВ общей мощностью 2290 МВА , а также проложили кабельные линии 0,4 кВ.

"Щегловская усадьба" – жилой квартал повышенной комфортности. В четырехэтажных домах расположатся студии, одно-, двух- и трех комнатные квартиры.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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