Основными направлениями развития двусторонних отношений России и Белоруссии станут отрасли сельхозмашиностроения и станкостроения

26 декабря 2017 года состоялась встреча Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова с Министром промышленности Республики Беларусь Виталием Вовком. Стороны отметили активный диалог между двумя странами в различных форматах, в том числе, в рамках рабочей группы по импортозамещению и промышленности, Группы высокого уровня, Совета Министров Союзного государства.

В ходе обсуждения на встрече были затронуты вопросы выработки взаимоприемлемых решений в части определения обязательных к выполнению на территории Российской Федерации технологических операций для последующего субсидирования сельскохозяйственной техники, в том числе, зерноуборочных комбайнов, а также вопросы сотрудничества в области станкостроения.

Денис Мантуров дал положительную оценку работе российско-белорусской инжиниринговой компании "СоюзСтанкоИнжиниринг", при содействии которой заключены договора на изготовление узлов, деталей и станочного оборудования от российских организаций в адрес белорусских предприятий, закуплено оборудование для нужд российских потребителей. Вместе с тем, подчеркнул он, требуется создать пул подобных промышленных компаний, способных обеспечить синхронизацию работ на пространстве ЕАЭС.

Также глава Минпромторга России выделил в качестве основных направлений развития двусторонних отношений отрасли сельхозмашиностроения, станкостроения, развитие научно-технических программ в области промышленности.

"Отдельным перспективным направлением в кооперации между двумя странами является участие в союзных программах. Так, с целью создания современного оборудования и технологий в сфере оптического станкостроения и аддитивного производства разработаны концепции соответствующих программ в рамках Союзного Государства Беларуси и России. Работу над разработкой союзных программ в области промышленности следует оптимизировать и составить программы, применимые для различных отраслей промышленности", - подчеркнул Денис Мантуров.

В настоящее время проекты концепций в области станкостроения находятся на согласовании в федеральных органах исполнительной власти. Их утверждение на Совете Министров Союзного Государства Белоруссии и России планируется в 2018 г.

По итогам встречи стороны договорились консолидировать усилия по выработке решений в части разработки союзного продукта, в том числе отвечающего требованиям экспортной политики ЕАЭС.