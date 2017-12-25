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Пресс-релизы

"Силовые машины" продолжают участие в партнерской программе Политехнического университета

Силовые машины продолжают участие в партнерской программе Политехнического университета

28 декабря 2017, 16:59
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: СИЛОВЫЕ МАШИНЫ

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15 декабря 2017 года "Силовые машины" провели экскурсию для иностранных студентов, обучающихся на кафедре "Атомной и тепловой энергетики" Института энергетики и транспортных систем Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого. Делегация состояла из представителей Боливии, Турции, Нигерии, КНР, Индии, Ирака, Египта, Пакистана, Алжира, Бангладеш, Эквадора, Сирии, Германии.

Мероприятие прошло в рамках проекта развития международного сотрудничества "Силовых машин" и потенциальных клиентов энергомашиностроительного рынка.

В ходе экскурсии по турбинному производству Ленинградского Металлического завода гостей ознакомили с процессом изготовления паровых турбин и рассказали о конструкционных особенностях оборудования для атомных электростанций.

Компания: ПАО "Силовые машины"
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