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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Смоленскэнерго рассказало выпускникам и студентам о деятельности филиала на дне открытых дверей

Смоленскэнерго рассказало выпускникам и студентам о деятельности филиала на дне открытых дверей

28 декабря 2017, 17:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СМОЛЕНСКЭНЕРГО

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Специалисты филиала ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" рассказали выпускникам и студентам колледжей о деятельности компании на дне открытых дверей в филиале "Национального исследовательского университета "МЭИ" в г. Смоленске. Участники мероприятия смогли узнать, какие вакансии наиболее востребованы на одном из самых крупных энергетических предприятии области. Будущие выпускники, а также их родители получили детальную информацию о программах поддержки молодых специалистов в филиале, о деятельности профсоюзной организации ПАО "МРСК Центра".

"МЭИ – это уникальное учебное заведение, которое готовит молодых специалистов, обладающих высоким уровнем знаний. Выпускники вуза являются самыми востребованными на рынке труда Смоленской области, а для Смоленскэнерго – это кузница кадров", - прокомментировала начальник отдела управления персоналом Елена Веселова.

Работа по профориентации ведется специалистами Смоленскэнерго на протяжении всего года. В феврале в филиале традиционно проходит встреча руководства Смоленскэнерго, представителей филиала "НИУ МЭИ" в г. Смоленске и абитуриентов - детей сотрудников филиала. Для привлечения школьников в профессию специалисты Смоленскэнерго проводят профориентационные беседы, в течение всего года в разных районах области. Для школьников и студентов ссузов проводятся экскурсии на энергообъекты, в Центр управления сетями филиала, дни открытых дверей в РЭС. С выпускниками школ заключаются договоры на целевое обучение.

Сотрудничество филиала с учебными заведениями энергетического профиля – это необходимое звено в формировании кадрового резерва энергокомпании.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго"
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