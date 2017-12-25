Сотрудники филиала "Тулэнерго" провели акцию "Самая яркая елка"

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" стало доброй традицией в преддверии новогодних праздников проводить благотворительную акцию "Самая яркая елка". В ее рамках на собранные сотрудниками филиала средства для воспитанников ряда детских домов, интернатов и коррекционных учреждений Тульской области приобретаются новогодние подарки.

Так, сотрудники производственного отделения "Тульские электрические сети" поздравили с наступающими праздниками воспитанников ГОУ ТО "Алексинская школа".

На собранные работниками производственного отделения средства были приобретены - праздничная елка, гирлянды и игрушки для ее украшения, развивающие игры для детей. Представители Тульских электрических сетей – начальник производственного отделения Александр Елизаров, сотрудники департамента управления персоналом - Татьяна Когаева и Ольга Романова, от всей души поздравили учащихся и педагогический коллектив школы-интерната с наступающими Новым годом и Рождеством, пожелав им всего самого доброго - здоровья, благополучия и успехов.

Администрация ГОУ ТО "Алексинская школа" выразила искреннюю благодарность коллективу предприятия за оказанную помощь и поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов.

В ходе акции работники Управления филиала "Тулэнерго" подготовили подарки для учеников ГОУ ТО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 4", расположенного в поселке Гвардейский Дубенского района. Ребята получили все необходимое для занятий лыжным спортом – лыжи, палки, крепления и ботинки, а также санки и игрушки.

Следует отметить, что благотворительная акция "Самая яркая елка" ежегодно проводится во всех производственных отделениях филиала "Тулэнерго" - Тульских, Новомосковских, Суворовских и Ефремовских электрических сетях.