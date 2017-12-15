Ульяновский филиал ПАО "МРСК Волги" - лучшее предприятие города в области гражданской обороны

По результатам работы в 2017 году в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и за достигнутые успехи в деле совершенствования системы гражданской обороны филиал ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Ульяновские распределительные сети" признан лучшим объектом гражданской обороны в муниципальном образовании город Ульяновск.

Торжественное вручение наград состоялось 27 декабря 2017 года в администрации Железнодорожного района г.Ульяновска в рамках празднования Дня спасателя Российской Федерации. Из рук начальника МБУ "Управление гражданской защиты г.Ульяновска" Сергея Цывочка диплом и переходящий кубок получил начальник отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны Виктор Шлячков.

Определение лучших предприятий по итогам работы в области гражданской обороны проходит ежегодно. Дипломами и переходящими кубками отмечаются те предприятия и организации, которые на протяжении всего года показывают высокий уровень выполнения всех намеченных мероприятий по гражданской обороне. Получение филиалом "Ульяновские РС" звания "лучшего объекта ГО" свидетельствует о высоком уровне подготовки руководящего состава и работников по вопросам ГО и ЧС, а также их практических навыках в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Такие навыки регулярно отрабатываются сотрудниками филиала в ходе противоаварийных тренировок и учений. Все задействованные службы и руководство филиала демонстрируют хороший уровень подготовки, умение оперативно и качественно принимать решения в условиях сложной обстановки при возникновении ЧС, высокий профессионализм при выполнении поставленных задач.

"Признание достижений предприятия в области ГО - это результат планомерной работы. За последние несколько лет в филиале значительно повысилось качество и оперативность работы членов комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, комиссий по повышению устойчивости функционирования филиала, возрос уровень пропаганды вопросов гражданской обороны. Кроме того, ежегодно проходит "Месячник гражданской защиты", регулярно обновляются информационно - справочные стенды по ГО и ЧС", - отмечает начальник отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны филиала "Ульяновские РС" Виктор Шлячков.