В новогодние праздники производственные объекты Свердловского филиала "Т Плюс" и Екатеринбургской теплосетевой компании будут работать в особом режиме

В целях обеспечения надежного и бесперебойного энерго- и теплоснабжения потребителей все предприятия Свердловского филиала, АО "Екатеринбургская теплосетевая компания", ООО "Свердловская теплоснабжающая компания", АО "Региональные тепловые сети" с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года будут работать в особом режиме.

Соответствующий приказ подписал Директор филиала Владимир Бусоргин. Документ предусматривает введение особого контроля за своевременной отгрузкой топлива, работой оборудования электростанций и тепловых сетей, введение дополнительных мер пожарной безопасности, усиление контроля за несением на энергообъектах караульной службы и ужесточение пропускного режима в целях осуществления антитеррористической деятельности. В указанный период будет организовано дежурство на рабочих местах ответственных руководителей. Определен порядок оперативного взаимодействия с органами МВД, подразделениями МЧС России по Свердловской области в случае возникновения аварий, чрезвычайных ситуаций или других происшествий. Предусмотрена четкая схема оповещения руководства производственных площадок, вызова в случае необходимости аварийно-ремонтных бригад.

Энергетики приняли все меры для обеспечения энергобезопасности региона в указанный период. Оборудование станций и тепловых сетей полностью подготовлено к работе в праздничные дни. Теплоэлектростанции и котельные готовы к увеличению тепловых нагрузок для бесперебойного теплоснабжения потребителей в случае существенного понижения температуры наружного воздуха, создан необходимый запас резервного топлива. Принятые меры позволит работать точно в соответствии с диспетчерскими графиками. В филиале будут нести круглосуточное дежурство 12 аварийно-восстановительных бригад (48 чел.) и 23 единицы специальной техники.

