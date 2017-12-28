 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В новогодние праздники производственные объекты Свердловского филиала "Т Плюс" и Екатеринбургской теплосетевой компании будут работать в особом режиме

В новогодние праздники производственные объекты Свердловского филиала Т Плюс и Екатеринбургской теплосетевой компании будут работать в особом режиме

28 декабря 2017, 16:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: Т ПЛЮС

Обсудить на форуме

179 просмотров

В целях обеспечения надежного и бесперебойного энерго- и теплоснабжения потребителей все предприятия Свердловского филиала, АО "Екатеринбургская теплосетевая компания", ООО "Свердловская теплоснабжающая компания", АО "Региональные тепловые сети" с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года будут работать в особом режиме.

Соответствующий приказ подписал Директор филиала Владимир Бусоргин. Документ предусматривает введение особого контроля за своевременной отгрузкой топлива, работой оборудования электростанций и тепловых сетей, введение дополнительных мер пожарной безопасности, усиление контроля за несением на энергообъектах караульной службы и ужесточение пропускного режима в целях осуществления антитеррористической деятельности. В указанный период будет организовано дежурство на рабочих местах ответственных руководителей. Определен порядок оперативного взаимодействия с органами МВД, подразделениями МЧС России по Свердловской области в случае возникновения аварий, чрезвычайных ситуаций или других происшествий. Предусмотрена четкая схема оповещения руководства производственных площадок, вызова в случае необходимости аварийно-ремонтных бригад.

Энергетики приняли все меры для обеспечения энергобезопасности региона в указанный период. Оборудование станций и тепловых сетей полностью подготовлено к работе в праздничные дни. Теплоэлектростанции и котельные готовы к увеличению тепловых нагрузок для бесперебойного теплоснабжения потребителей в случае существенного понижения температуры наружного воздуха, создан необходимый запас резервного топлива. Принятые меры позволит работать точно в соответствии с диспетчерскими графиками. В филиале будут нести круглосуточное дежурство 12 аварийно-восстановительных бригад (48 чел.) и 23 единицы специальной техники.

Компания: ПАО "Т Плюс"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!