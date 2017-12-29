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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

1,5 тысяч новых абонентов подключены к электросетям в усть-лабинском энергорайоне с начала года

1,5 тысяч новых абонентов подключены к электросетям в усть-лабинском энергорайоне с начала года

29 декабря 2017, 17:10
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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В 2017 году филиал ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети") Усть-Лабинские электрические сети исполнил 1540 договоров на техприсоединение новых абонентов.

Больше всего заявок с требуемой мощностью до 15 кВт подали владельцы индивидуальных жилых домов и личных подсобных участков. С ними заключено 1,3 тыс. договоров на 11 МВт. Еще 52 договора на 2,5 МВт заключено с представителями малого и среднего бизнеса.

- В подготовку инфраструктуры для техприсоединения новых потребителей филиал ежегодно вкладывает значительные средства, – подчеркивает директор Усть-Лабинских электрических сетей Михаил Суворов. – Строятся новые трансформаторные подстанции, прокладываются новые линии распределительной сети.

Напомним, Центры обслуживания потребителей Кубаньэнерго, действующие на территории всех филиалов компании, предназначены для предоставления услуг по принципу "единого окна". Здесь граждане смогут получить информацию о порядке технологического присоединения к электросетям, оформлении и получении документов на технологическое присоединение, а также подать заявку. Здесь же потребители смогут оставить письменное обращение о получении дополнительных электросетевых услуг.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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