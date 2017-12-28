Акция "Качество на пять": Розыгрыш – это серьезно!

25 и 26 декабря Группа компаний IEK продолжила поздравлять победителей супер Акции для партнеров "Качество на 5": еще трое счастливчиков уехали домой из офиса ГК IEK на своих Volkswagen POLO.

Рады поздравить Ирину Галочкину из самарского офиса компании "Минимакс", Дамира Хабибрахманова из офиса компании "Русский Свет" в Набережных Челнах и Семёна Аладашвили из компании "НК Северо-Запад", г. Санкт-Петербург!

Семена к выигрышу привела не только отличная работа и целеустремленность, но и сама судьба: весь его офис следил за розыгрышем в прямом эфире, следил, как в процессе вытягивания очередной счастливый купон случайно выскользнул из руки ведущего, был снова подхвачен — и назван очередной победитель: Семён Аладашвили!

Дамир и Ирина тоже старались работать на отлично, но в грандиозный новогодний подарок поверили не сразу. Ирина: "В прямом эфире смотреть розыгрыш не получилось, а когда позвонили коллеги и сообщили о выигрыше — не поверила, решила, что это... розыгрыш. Но оказалось все серьезно! Спасибо Группе компаний IEK!"