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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Бригады "Ленэнерго" будут круглосуточно дежурить в новогодние праздники

Бригады Ленэнерго будут круглосуточно дежурить в новогодние праздники

29 декабря 2017, 17:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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ПАО "Ленэнерго" (входит в группу ПАО "Россети") проверило запас сил и средств перед новогодними праздниками. Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в Петербурге и Ленинградской области будут круглосуточно дежурить 171 оперативно-выездная бригада.

Для успешного прохождения новогодних и рождественских праздников в "Ленэнерго" проверено противопожарное состояние электроустановок, открытых и закрытых распределительных устройств, усилен контроль за эксплуатацией оборудования и выполнением аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки. Специалисты компании оценили работоспособность средств телемеханики и устройств для определения мест повреждений на высоковольтных линиях, а также систем резервного и аварийного питания.

В работу введено все новое и реконструированное электросетевое оборудование, находившееся в ремонте. В компании уже провели проверку готовности сил и средств: на оперативном дежурстве находятся 171 оперативно-выездная бригада (614 человек), оснащенная 185 единицами специальной техники. Члены штаба "Ленэнерго" под руководством первого заместителя генерального директора – главного инженера Игоря Кузьмина будут находиться на работе круглосуточно.

В новогодние дни "Ленэнерго" усилит взаимодействие с Администрациями муниципальных образований Ленинградской области и районов Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления, подразделениями МЧС, ФСБ, МВД, смежными сетевыми организациями. Это позволят обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей и скорейшую ликвидацию технологических нарушений в случае плохих погодных условий.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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