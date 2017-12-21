Дорожники развивают дальние и ближние автоподходы к Крымскому мосту

Министр транспорта России Максим Соколов проинспектировал ход реализации проектов, связывающих Кубань и Крым в единую автодорожную сеть через Крымский мост. Маршрут главы Минтранса практически соответствовал тому, по которому в 2018 году можно будет добраться на автомобиле из Анапы в Симферополь.

В поездке Максима Соколова сопровождали руководитель Росавтодора Роман Старовойт и глава ГИБДД России Михаил Черников, а также непосредственные участники проектов – руководители служб заказчиков и подрядных организаций.

Работа по формированию и развитию дальних и ближних подходов к Крымскому мосту ведется по поручению президента России. "Транспортный переход (через Керченский пролив) с самого начала эксплуатации должен действовать как единый слаженный механизм, обеспечивать быстрое и бесперебойное сообщение с Крымом", - сказал Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам развития транспортной системы Юга России в сентябре 2016 года.

Открытие автодороги через Керченский пролив приведет к скачкообразному росту потока автотранспорта между Кубанью и Крымом, прогнозируют специалисты.

Так, в 2017 году через паромную переправу пролив пересекали в среднем 7 тысяч автомобилей в сутки (в одну сторону, в эквиваленте легкового транспорта), а в рекордный день 7 августа – 9,5 тысяч машин. После ввода в эксплуатацию автодороги по Крымскому мосту интенсивность движения, по предварительным оценкам, может достигать 12-13 тысяч автомобилей в сутки. Такие пиковые нагрузки прогнозируются на первые месяцы после открытия Крымского моста из-за интереса к уникальному инженерному сооружению в Керченском проливе, а также – традиционно в курортный сезон.

Таким образом, в первый год работы Крымского моста поток автотранспорта между Кубанью и Крымом может вырасти сразу на 35-40 %. Затем темпы роста стабилизируются и ежегодно будут составлять около 10-15 %, так что к 2025 году автомобильный поток между Крымом и Кубанью в среднем составит около 20 тысяч машин ежесуточно. Дорожная инфраструктура по обоим берегам Керченского пролива должна быть максимально готова к увеличению нагрузки как на первом, скачкообразном этапе, так и в последующие годы.

Первоочередная задача дорожников в 2018 году – синхронизация работ по строительству ближних подходов к Крымскому мосту. Со стороны Кубани это новая 40-километровая 4-полосная трасса от федеральной автодороги А-290 до моста и к сухогрузному району порта Тамань. Со стороны Крыма – аналогичные по пропускной способности 8,6 км новой скоростной дороги от моста до трассы "Таврида". Оба проекта реализуются в соответствии с графиками и будут выполнены к моменту открытия движения по мосту через Керченский пролив.

Следующий этап – развитие дорожной сети, тяготеющей к Крымскому мосту, в Краснодарском крае и Республике Крым. Здесь в разной степени реализации находятся несколько инфраструктурных проектов.

В частности, ведется строительство новой транспортной развязки автодороги А-290 "Новороссийск – Керчь" в районе поселка Джигинка. Разрабатываются проекты реконструкции почти 30 км автодороги А-290 от этой транспортной развязки до поселка Солёного (Темрюкский район Краснодарского края). Здесь планируется строительство развязки для съезда на А-290 транспорта, следующего со стороны Краснодара. При движении в Крым со стороны кубанской столицы наиболее комфортным в среднесрочной перспективе станет как раз дорога через Славянск-на-Кубани – Темрюк – хутор Белый. Пока это региональная трасса. Планируется, что в 2018 году она перейдет в федеральную собственность, после чего станет частью дальних подходов к Крымскому мосту и будет реконструирована.

Федеральная дорога А-146 "Краснодар – Верхнебаканский" – еще один из маршрутов, который можно использовать для движения из кубанской стороны в сторону Крыма. На этой дороге в 2017-2018 годах предусмотрены ремонтные работы на участках общей протяженностью 43 км, будут отремонтированы 17 искусственных сооружений. По ходу движения к Крымскому мосту по А-290 со стороны Новороссийска планируется строительство обхода города Анапа.

Одновременно дорожники работают над тем, чтобы снизить нагрузку на сам Краснодар. Госкомпания "Автодор" планирует строительство дальнего западного обхода краевой столицы до автодороги, ведущей к мосту. Проект предполагает создание трассы 1-б категории протяженностью более 50 км, которая соединит федеральную М-4 "Дон" и дорогу "Краснодар – Темрюк – хутор Белый". Этот новый транспортный коридор обойдет существующую городскую агломерацию и зоны перспективной застройки.

На территории Республики Крым уже реализуется проект строительства скоростной трассы "Таврида". Дорога пройдет от Керчи через Симферополь до Севастополя частично по трассе существующей дороги, частично – по новым участкам в обход населенных пунктов. Проект реализуется в 6 этапов в части "Керчь – Симферополь" (237,5 км), 7-й этап – строительство дороги от Симферополя до Севастополя (13,25 км). В полном объеме эти проекты будут завершены до конца 2020 года.