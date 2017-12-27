ЭМ-КАБЕЛЬ поздравляет с новым 2018 годом!

Хронология RusCable.Ru за 2017 год
29 декабря 2017, 16:04
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ
Сердечно поздравляем Вас с Наступающим 2018 годом!
Уходящий год был насыщен многими важными и яркими событиями. Его достижения станут надежным фундаментом для новых свершений.
Пусть наступающий 2018 год будет щедрым на добрые дела, наполнен созидательным трудом, отмечен стабильностью и согласием, профессиональными и личными успехами, во всем оправдает Ваши самые светлые ожидания!
Здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашим близким в Новом году!
Коллектив ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"