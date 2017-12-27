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Новости компаний

ЭМ-КАБЕЛЬ поздравляет с новым 2018 годом!

ЭМ-КАБЕЛЬ поздравляет с новым 2018 годом!

29 декабря 2017, 16:04
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ

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Сердечно поздравляем Вас с Наступающим 2018 годом!

Уходящий год был насыщен многими важными и яркими событиями. Его достижения станут надежным фундаментом для новых свершений.

Пусть наступающий 2018 год будет щедрым на добрые дела, наполнен созидательным трудом, отмечен стабильностью и согласием, профессиональными и личными успехами, во всем оправдает Ваши самые светлые ожидания!

Здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашим близким в Новом году!

Коллектив ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"

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Компания: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"
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