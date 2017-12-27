ЭМ-КАБЕЛЬ поздравляет с новым 2018 годом!

Сердечно поздравляем Вас с Наступающим 2018 годом!

Уходящий год был насыщен многими важными и яркими событиями. Его достижения станут надежным фундаментом для новых свершений.

Пусть наступающий 2018 год будет щедрым на добрые дела, наполнен созидательным трудом, отмечен стабильностью и согласием, профессиональными и личными успехами, во всем оправдает Ваши самые светлые ожидания!

Здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашим близким в Новом году!

Коллектив ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"