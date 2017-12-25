Филиал "Калугаэнерго" совместно с МФЦ реализует целевую модель "Поддержка малого и среднего предпринимательства"

В целях реализации на территории Калужской области федеральной программы по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации филиалом ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Калугаэнерго" заключено соглашение о сотрудничестве с ГБУ КО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области". Взаимодействие структур направлено на развитие целевой модели "Поддержка малого и среднего предпринимательства".

В рамках соглашения филиал "Калугаэнерго" расширил перечень офисов, в которые можно обратиться по вопросам технологического присоединения. Теперь прием заявлений на присоединение к электрическим сетям

энергопринимающих устройств с максимальной мощностью от 15 кВт до 150 кВт (в т.ч. многоквартирных жилых домов) осуществляется не только в Офисе обслуживания потребителей и подразделениях филиала "Калугаэнерго", но и в МФЦ "Мои документы", расположенном по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а. Сделано это для удобства предпринимателей, ведь представители бизнес-сообщества могут получить целый комплекс государственных, муниципальных и дополнительных услуг в одном месте.

В филиале "Калугаэнерго" подчеркивают, что в целях повышения инвестиционной привлекательности региона и упрощения процедуры ведения бизнеса энергокомпания постоянно совершенствует свои клиентские сервисы. Сегодня потребители имеют возможность обратиться в энергокомпанию за оказанием услуг и консультациями любым удобным для них способом: лично посетив один из 5 офисов обслуживания потребителей Калугаэнерго, по почте по адресу: г. Калуга, ул. Красная Гора, д. 9/12, по телефону бесплатного федерального Контакт-центра: 8-800-100-33-00 и телефону "горячей линии": 8 (4842) 56-56-09, по электронной почте или с помощью сервисов "Интернет-приемная" и "Личный кабинет" на официальном сайте компании www.mrsk-cp.ru.

Надо отметить, что интерактивные сервисы компании, в частности, упрощают процесс технологического присоединения к сетям электроустановок мощностью до 150 кВт, позволяют отслеживать ход выполнения заявки в режиме онлайн, направлять заявки на восстановление ранее выданных технических условий, на переоформление или перераспределение мощности, на проверку, замену и монтаж приборов учета электроэнергии. Аналогичные возможности предоставляет портал электросетевых услуг ПАО "Россети" портал-тп.рф.

Сотрудники Калугаэнерго также ведут работу по информированию потребителей о ходе реализации мероприятий "дорожной карты" "Повышение доступности энергетической инфраструктуры", процедуре и порядке технологического присоединения.

Поскольку услуга по технологическому присоединению к сетям наиболее востребована, набирает популярность новая дополнительная услуга, предоставляемая филиалом "Калугаэнерго" – сопровождение техприсоединения. В этом случае все работы, обычно относящиеся к компетенции заявителя, также берут на себя энергетики, выполняя подключение энергопринимающих устройств к сетям компании "под ключ". Филиал "Калугаэнерго" - крупнейшее электросетевое предприятие региона, специалисты филиала имеют значительный опыт и все необходимые материально-технические ресурсы для качественного и быстрого подключения энергопринимающих устройств потребителей к сетевой инфраструктуре.

