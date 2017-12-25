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Новости компаний

Группа компаний "Москабельмет" поздравляет с Новым 2018 годом!

Группа компаний Москабельмет поздравляет с Новым 2018 годом!

29 декабря 2017, 17:33
Рубрика: Новости компаний
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ

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Зажигаем огни, зажигаем сердца!

Год был действительно насыщенным на события, наполненным счастливыми моментами и воспоминаниями. Все мы менялись, и менялись, безусловно, к лучшему. Пусть следующий 2018 год станет для всех нас еще продуктивнее, вдохновит на новые открытия и обеспечит всех успешными проектами.

ГК "Москабельмет", предприятие с богатым прошлым. Сегодня компания продолжает создавать историю кабельной отрасли вместе с Вами, целой командой единомышленников. Не останавливаясь ни на шаг, идет вперед в ногу со временем, разрабатывая продукты, способные удовлетворить потребности заказчиков и стратегических партнеров: от Московского Метрополитена и Росатома до Министерства обороны РФ.

В уходящем 2017 году в очередной раз ГК "Москабельмет" доказал, что совместная работа команды предприятия может побить собственные рекорды и превзойти любые ожидания. Разработан ТЭВОКС - силовой кабель нового поколения, превосходящий по характеристикам все ранее существующие силовые кабели на среднее напряжение. Инновационный продукт презентован как на российском, так и зарубежном рынках.

Группа компаний "Москабельмет" поздравляет в первую очередь всех постоянных партнеров и коллег. Именно Вы вкладываете свое тепло и энергию в общий результат, чтобы каждый день в домах горел свет, всегда витала атмосфера уюта и тепла. Пусть за Вашим новогодним столом соберутся самые близкие и самые дорогие люди, на которых можно всегда положиться. Чтобы в каждом Вашем сердце всегда горел лучик света, вдохновляющий на новые свершения.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ГК "Москабельмет"
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