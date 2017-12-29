Интервью с участниками выставки “ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ 2017”

На портале RusCable.Ru размещена серия интервью с участниками 20-й юбилейной Международной выставки “ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ 2017”, прошедшей с 5 по 8 декабря в Москве на территории ВДНХ. На протяжении уже двух десятков лет, выставка является одним из ключевых событий в области электроэнергетики России. Организаторами выставки выступают Совет ветеранов войны и труда энергетиков и ЗАО "Электрические сети", при поддержке Министерства энергетики РФ, ПАО "ФСК ЕЭС", ФГБУ "РЭА" и Технической инспекции ЕЭС. Портал RusCable.Ru традиционно является генеральным информационным интернет-партнером мероприятия.

Масштабная экспозиция и деловая программа выставки привлекли огромное число представителей отечественного электросетевого комплекса, производителей оборудования и материалов для электроэнергетики, как в качестве посетителей, так и экспонентов. В этом году в работе выставки приняло участие 355 компаний из двадцати стран мира. На протяжении четырех дней, участники выставки демонстрировали самые современные технологии и инновационные решения, нацеленные на развитие электроэнергетической отрасли России и программы импортозамещения. По итогам выставки было получено много положительных отзывов от участников и посетителей.

Корреспонденты портала RusCable.Ru вели прямой репортаж с полей выставки и подготовили несколько материалов по ее итогам, а также большой фоторепортаж. Вместе с этим, журналисты портала ознакомились с новыми разработками и инновационной продукцией компаний кабельной промышленности и пообщались с представителями кабельных заводов, взяв у них интервью.

Материалы из этой серии представлены в разделе портала “ИНТЕРВЬЮ” как отдельные публикации: