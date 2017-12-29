Лучшие электромонтеры распределительных сетей Башкирии работают в ООО "Башкирэнерго"

Команда ПО "Октябрьские электрические сети" ООО "Башкирэнерго" победила в номинации "Лучший электромонтер по эксплуатации распределительных сетей" республиканского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии - 2017". В команду вошли заместитель главного инженера ПО "ОЭС" Радик Арсланов, мастер распредсетей Марат Имамразиев, электромонтеры Александр Кожевников, Сергей Кузнецов и Ильдар Хузин.

Дипломы победителям и призерам 28 декабря в Уфе вручил Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов. По его словам, лауреаты конкурса – настоящие мастера своего дела.

- Вы наглядно показали всем – экспертным группам, специалистам, которые оценивали вашу работу, – что вы настоящие профессионалы, лучшие в своих рабочих профессиях, - сказал он. - Теперь многие работники ваших отраслей будут равняться на вас. А мы знаем, что у нас есть замечательные профессионалы.

Всего в конкурсе приняли участие более 130 рабочих специалистов из 93 организаций республики из более чем 50 муниципальных районов и городских округов Башкирии.

Целью конкурса является повышение престижа рабочих профессий, пропаганда передового опыта участников, совершенствование профессиональных знаний и методов работы.