 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

Лучшие электромонтеры распределительных сетей Башкирии работают в ООО "Башкирэнерго"

Лучшие электромонтеры распределительных сетей Башкирии работают в ООО Башкирэнерго

29 декабря 2017, 15:17
Рубрика: Энергетика
Метки: БАШКИРЭНЕРГО

Обсудить на форуме

223 просмотра

Команда ПО "Октябрьские электрические сети" ООО "Башкирэнерго" победила в номинации "Лучший электромонтер по эксплуатации распределительных сетей" республиканского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии - 2017". В команду вошли заместитель главного инженера ПО "ОЭС" Радик Арсланов, мастер распредсетей Марат Имамразиев, электромонтеры Александр Кожевников, Сергей Кузнецов и Ильдар Хузин.

Дипломы победителям и призерам 28 декабря в Уфе вручил Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов. По его словам, лауреаты конкурса – настоящие мастера своего дела.

- Вы наглядно показали всем – экспертным группам, специалистам, которые оценивали вашу работу, – что вы настоящие профессионалы, лучшие в своих рабочих профессиях, - сказал он. - Теперь многие работники ваших отраслей будут равняться на вас. А мы знаем, что у нас есть замечательные профессионалы.

Всего в конкурсе приняли участие более 130 рабочих специалистов из 93 организаций республики из более чем 50 муниципальных районов и городских округов Башкирии.

Целью конкурса является повышение престижа рабочих профессий, пропаганда передового опыта участников, совершенствование профессиональных знаний и методов работы.

Компания: ООО "Башкирэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!