Павел Ливинский и Игорь Руденя обсудили приоритеты развития электросетей Тверской области и подписали соглашение о сотрудничестве

Генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский и губернатор Тверской области Игорь Руденя обсудили приоритетные вопросы развития электросетевого комплекса региона. Рабочая встреча состоялась 28 декабря в рамках визита главы "Россетей" в Тверь.

В ходе обсуждения было отмечено, что отличительной особенностью электросетевого комплекса субъекта является высокая протяжённость сетей, сопряжённая с их низкой плотностью и слабой загрузкой, прежде всего, в связи с отсутствием крупных промышленных потребителей. Износ оборудования (основные объекты создавались еще в 60-70-е годы) и обилие закрытых центров питания требуют существенных инвестиций в реновацию и поддержание надежности электроснабжения.

В этой связи глава компании "Россети" Павел Ливинский выступил с предложением о реализации в 2018-2019 гг. "Целевой программы повышения надежности и развития электроснабжения потребителей Тверской области". Ее основная задача – обеспечить модернизацию наиболее проблемных участков сети и подстанционных объектов. Речь идет о ремонте и реконструкции существующих электросетевых активов, а также строительстве новых питающих центров и линий электропередачи.

По итогам встречи Павел Ливинский и Игорь Руденя заключили соответствующее соглашение, предусматривающее, в том числе, совместную работу Правительства Тверской области и компании "Россети" в сфере тарифного регулирования и взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти РФ в рамках реализации программы.

"Регион обладает серьёзным рекреационным потенциалом, что, в свою очередь, даёт значительную нагрузку на тариф из-за обилия заявок на льготное техприсоединение. Безусловным приоритетом нашей компании является забота о потребителях. Но без усилий региона с работой по модернизации не справиться. С удовольствием отмечаю, что сегодня у нас есть взаимопонимание касательно существующих проблем и есть общее видение, как их решать в максимально короткие сроки. Программа формировалась на только с учетом предложений руководства региона, но и глав муниципальных образований. Энергетики приступят к работе уже с января 2018 года", - подчеркнул Павел Ливинский в ходе рабочей встречи.

Глава "Россетей" также отметил, что компания уделит особое внимание работе по борьбе с потерями в сетях.

"Обеспечение надежности электроснабжения, развитие и модернизация электросетевого комплекса – это ключевые направления, которые дают перспективы экономическому росту региону. Мы рассчитываем, что совместная работа позволит решить проблемы, накопившиеся в этой сфере", — сказал Игорь Руденя.

В повестку встречи также вошел вопрос консолидации электросетевых активов. На территории Тверской области по состоянию на конец 2017 года действует 14 территориальных сетевых организаций (2 ТСО появились в течение года), только четырем из них объекты принадлежат на праве хозяйственного ведения, остальным же – на праве аренды.

"Обилие ТСО, безусловно, сказывается на работе всего электросетевого комплекса субъекта. Ведь большинство собственников сетей не инвестируют в повышение качества и надежности инфраструктуры, а действуют лишь ради извлечения прибыли", - отметил Павел Ливинский. По его словам, интеграция объектов электросетевого хозяйства в течение периода регулирования приводит к возникновению убытков у местного филиала компании как "котлодержателя". Кроме того, именно частные ТСО являются основными генераторами долга перед сбытовыми компаниями региона.

Стороны договорились проработать возможность утверждения "дорожной карты" консолидации муниципальных электросетевых активов с целью минимизации количества частных территориальных сетевых организаций, создания единого центра ответственности, улучшения надежности и качества энергоснабжения потребителей.