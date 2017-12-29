Подведены итоги проверок готовности субъектов электроэнергетики

В период с 15 сентября по 15 ноября 2017 г. комиссиями, сформированными Минэнерго России, были проведены проверки готовности 84 субъектов электроэнергетики. В составы комиссий были включены также представители Ростехнадзора, органов исполнительной власти регионов и МЧС России.

Работа комиссий Минэнерго России осуществлялась в соответствии с Положением о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, утвержденным протоколом заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) от 06.07.2012 № 10.

В рамках указанной работы комиссиями Минэнерго России было установлено выполнение основных и дополнительных условий готовности к ОЗП субъектов электроэнергетики: проверено выполнение программ ремонтов оборудования, наличие производственного контроля, наличие для тепловых электростанций нормативных запасов основного и резервного (или аварийного) топлива, готовность к работе схем защит и автоматики, средств связи, СДТУ, а также ряд иных важнейших показателей.

По итогам работы комиссий Минэнерго России выпущен Приказ от 22 ноября 2017 № 1098 "Об утверждении плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных по итогам работы комиссий по оценке готовности субъектов электроэнергетики к прохождению отопительного сезона 2017-2018 годов".

В указанный Приказ включено 443 организационных и технических мероприятия, направленных на устранение выявленных нарушений.

Выполнение указанных мероприятий Приказа будет находиться на особом контроле Минэнерго России и учитываться при подготовке к ОЗП 2018-2019 годов.