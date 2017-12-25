"Тюменьэнерго" готово обеспечить светлый Новый год

В предстоящие новогодние праздники и каникулы энергетики будут работать в особом режиме. Все необходимые меры по обеспечению надежной работы электросетевого комплекса региона заблаговременно приняты в АО "Тюменьэнерго". С 17 часов 29 декабря 2017 года до 8 утра 9 января 2018 в компании вводятся режимы повышенной ответственности и технологической тишины.

Во всех подразделениях установлен особый контроль за работой технологического оборудования, составлен график дежурств должностных лиц. Накануне на энергообъектах завершены все плановые и внеплановые работы, усилены меры пожарной безопасности и физической охраны, проведены внеочередные осмотры оборудования, инженерно-технических средств, охранно-пожарной сигнализации и средств связи. Проведены дополнительные проверки работоспособности резервных источников электроснабжения, средств телемеханики, связи и устройств для определения мест повреждений на линиях электропередачи.

С оперативным персоналом проведены внеочередные инструктажи и отработан механизм действий в любых нештатных ситуациях. В производственных отделениях компании организовано круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад, которые обеспечены высокопроходимой и специальной техникой, необходимым инструментом и технологическим оборудованием. Кроме того, проверена фактическая готовность сил и средств подрядных организаций, привлекаемых к выполнению аварийно-восстановительных работ.

В период новогодних каникул будут работать все "горячие линии" АО "Тюменьэнерго": по вопросам технологических нарушений 8-800-200-55-02, единый номер call-центра 8-800-200-55-04, телефон доверия службы безопасности 8-800-200-55-03.