 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Тюменьэнерго" готово обеспечить светлый Новый год

Тюменьэнерго готово обеспечить светлый Новый год

29 декабря 2017, 16:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО

Обсудить на форуме

163 просмотра

В предстоящие новогодние праздники и каникулы энергетики будут работать в особом режиме. Все необходимые меры по обеспечению надежной работы электросетевого комплекса региона заблаговременно приняты в АО "Тюменьэнерго". С 17 часов 29 декабря 2017 года до 8 утра 9 января 2018 в компании вводятся режимы повышенной ответственности и технологической тишины.

Во всех подразделениях установлен особый контроль за работой технологического оборудования, составлен график дежурств должностных лиц. Накануне на энергообъектах завершены все плановые и внеплановые работы, усилены меры пожарной безопасности и физической охраны, проведены внеочередные осмотры оборудования, инженерно-технических средств, охранно-пожарной сигнализации и средств связи. Проведены дополнительные проверки работоспособности резервных источников электроснабжения, средств телемеханики, связи и устройств для определения мест повреждений на линиях электропередачи.

С оперативным персоналом проведены внеочередные инструктажи и отработан механизм действий в любых нештатных ситуациях. В производственных отделениях компании организовано круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад, которые обеспечены высокопроходимой и специальной техникой, необходимым инструментом и технологическим оборудованием. Кроме того, проверена фактическая готовность сил и средств подрядных организаций, привлекаемых к выполнению аварийно-восстановительных работ.

В период новогодних каникул будут работать все "горячие линии" АО "Тюменьэнерго": по вопросам технологических нарушений 8-800-200-55-02, единый номер call-центра 8-800-200-55-04, телефон доверия службы безопасности 8-800-200-55-03.

Компания: АО "Тюменьэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!