В МРСК Северного Кавказа состоялась итоговая встреча сторон социального партнерства

В Пятигорске состоялась встреча руководства ПАО "МРСК Северного Кавказа" (входит в группу компаний "Россети") и представителей сторон социального партнерства – Совета представителей первичных профсоюзных организаций МРСК Северного Кавказа.

Поблагодарив за инициативу по проведению встречи, генеральный директор МРСК Северного Кавказа Юрий Зайцев предложил обсудить наиболее актуальные вопросы.

Одной из основных проблем, с которой энергокомпания может столкнуться в 2018 году, стали заявления должностных лиц отдельных субъектов Северо-Кавказского федерального округа о намерении заметного сокращения тарифа на передачу электроэнергии по сетям и сбытовой надбавки. В нынешней ситуации это может привести к существенной потере планируемой выручки, недостаточности средств для функционирования энергопредприятий и несет не только риски нарушения надежного электроснабжения данных регионов, но и способно привести к ухудшению положения работников и массовым сокращениям персонала.

Как отметил председатель Совета представителей первичных профсоюзных организаций МРСК Северного Кавказа Юрий Киреев, в этом вопросе трудовые коллективы готовы выступить на стороне работодателя всеми предоставленными законом средствами и однозначно против возможных резких изменений тарифа. По данному вопросу стороны социального партнерства договорились тесно взаимодействовать на фоне проходящей сейчас в регионах тарифной кампании.

Кроме того, обсуждалась возможность выплаты годового вознаграждения коллективам филиалов компании и управляемых обществ, выполнившим плановые производственные показатели. К этому вопросу стороны договорились вернуться примерно через месяц после подведения финансовых результатов деятельности за 2017 год.

Представители первичных профсоюзных организаций отметили конструктивное взаимодействие с руководством МРСК Северного Кавказа. Так, председатель первичной профсоюзной организацией АО "Дагестанская сетевая компания" Магомед Самедов подтвердил, что после прошедшей в октябре встречи, проблемы, на которые обращали внимание энергетики Дагестана, начали решаться.

Подводя итоги совещания, генеральный директор МРСК Северного Кавказа Юрий Зайцев отметил эффективность обратной связи с рабочими коллективами и профсоюзными организациями, поблагодарил за слаженную работу в уходящем году и пожелал безаварийной работы в новом году.