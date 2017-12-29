Филиал "Кировэнерго" оперативно восстановил электроснабжение потребителей

Энергетики филиала МРСК Центра и Приволжья - "Кировэнерго" оперативно восстановили электроснабжение потребителей ряда населенных пунктов Кировской области. Нарушения произошли в результате прохождения атмосферного фронта с сильным снегопадом и метелью.Локальные отключения из-за непогоды произошли днем 08 января в отдельных населенных пунктах нескольких районов области, в том числе Даровского, Орловского и Юрьянского. В восстановительных работах принимали участие 14 бригад энергетиков в составе 38 человек и 13 единиц спецтехники. Благодаря оперативным и профессиональным действиям персонала "Кировэнерго" электроснабжение потребителей было оперативно восстановлено. В настоящий момент могут продолжаться локальные работы по индивидуальным заявкам потребителей.При этом погодные условия по области продолжают оставаться неблагоприятными. Для мобилизации сил и средств на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Кировэнерго" введен режим повышенной готовности (РПГ), усилен контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов. В случае необходимости в филиале могут быть задействованы 163 бригады в составе 813 человек и 392 ед. техники, а также 107 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 2,151 МВт. Персонал обеспечен всем необходимым оборудованием и материалами, специальной техникой, в том числе высокопроходимой, способной в кратчайшее время доставить на место проведения работ ремонтные бригады. Под особым контролем находятся социально значимые объекты.В целях оперативного информирования населения о работе электросетевого комплекса в случае возникновения внештатных ситуаций в ПАО "МРСК Центра и Приволжья" круглосуточно функционирует единый бесплатный номер Контакт-центра компании 8-800-100-33-00. Потребители также могут направлять сообщения на номер +7 (920) 05-05-777 через приложения Telegram, WhatsApp и Viber.Энергетики предупреждают: смертельно опасно приближаться к провисшим или оборванным проводам. Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии - отходите от провода, не отрывая стопы от земли.