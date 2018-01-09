Более 1,5 тысяч договоров технологического присоединения исполнено в 2017 году АО "Чеченэнерго"

Общая мощность, выданная потребителям сетевой компанией в результате техприсоединения, составила 67,5 мВт.

Специалисты АО "Чеченэнерго" (входит в группу компаний "Россети") в 2017 г. исполнили 1 583 договора технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям. За весь год в энергокомпанию поступило 1 964 заявки на общую мощность 531 мВт. Самая крупная заявка – техприсоединение электроустановок Грозненской ТЭС суммарной мощностью 364 мВт.

Среди наиболее крупных потребителей, заключивших с энергокомпанией договор о подключении к сетям, – Грозненский международный университет, центральная мечеть г. Шали, гостиничный комплекс.

Процедура техприсоединения включает в себя несколько этапов: подача заявки; заключение договора; выполнение мероприятий по техусловиям, которые являются приложением к данному договору; фактические действия по присоединению; заключительный этап – акт об осуществлении технологического присоединения.

Чтобы получить интересующую информацию о сроках и правилах технологического присоединения к электрическим сетям АО "Чеченэнерго", необходимо обратиться в Отдел технологического присоединения или позвонить по телефону 8(8712) 22-40-43.

Напомним, что для ускоренного подключения к электросетям можно воспользоваться приемом заявок на технологическое присоединение на веб-сайте http://lk.mrsk-sk.ru/ через Личный кабинет заявителя. Сервис доступен для приема заявок на технологическое присоединение мощности до 150 кВт как для физических, так и для юридических лиц.

Группа компаний "Россети" также ввела новые интерактивные сервисы для потребителей на едином портале https://www.портал-тп.рф. Одним из основных назначений портала является возможность получения в электронном виде услуг по технологическому присоединению.