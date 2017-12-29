Еврокомиссия запускает инициативу по облечению перехода к ВИЭ-генерации для угольных регионов стран-членов ЕС

Независимый аналитический центр Carbon Tracker опубликовал отчет, в котором, в том числе, прогнозируется отказ в ближайшем будущем от использования угля как энергоресурса для производства электроэнергии.

В отчете также приведена разработанная Carbon Tracker модель оценки доходности активов "asset-level model", в соответствии с которой определяется график вывода из эксплуатации генерирующих активов и разъясняются обусловленные этим финансовые риски для инвесторов.

На сегодняшний день 54% угольных станций в странах ЕС нерентабельны. По данным Carbon Tracker производство и потребление угля в ЕС постоянно уменьшается, что обусловлено международной конкуренцией в данной сфере и высокими затратами на добычу угля в европейских странах. В то же время 41 регион в 12 странах-членах ЕС является угледобывающим, а на всей территории ЕС добыча и переработка угля обеспечивают работой примерно 185 000 человек. В связи с этим переход от угольной к ВИЭ-генерации в Европе зависит также от вовлеченности в данный процесс угольных регионов.

После публикации отчета аналитического центра Еврокомиссия приняла решение о запуске инициативы "Поддержка угольных регионов в переходный период" ("Coal Regions in Transition Platform"). В рамках новой инициативы планируется оказание технической помощи, организация информационного обмена и обсуждение программ и инструментов финансовой поддержки европейским регионам с развитой угольной промышленностью в целях ускорения диверсификации экономики (в части используемых энергоресурсов) и инвестиционного портфеля (за счет выделения большего финансирования на развитие генерации на базе ВИЭ и внедрения новых технологий в целях повышения энергоэффективности угольных электростанций).

