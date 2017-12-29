Филиал "Тулэнерго" получил благодарность руководства колледжа имени А.Г. Рогова

На имя руководителя филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" Юрия Тимонина поступило письмо директора ГПОУ ТО "Тульский технико-экономический колледж имени А.Г. Рогова" Владимира Сальникова с благодарностью за активное участие энергетиков в профориентационной работе и поддержку в решении производственных вопросов колледжа.

В своем письме руководитель образовательного учреждения высоко оценил долгосрочное взаимодействие с филиалом "Тулэнерго", отметил важность популяризации рабочих профессий среди молодежи, а также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в деле подготовки квалифицированных кадров для электросетевого комплекса региона.

В течение ряда лет энергетики проводят для студентов колледжа специальности "Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования" профориентационные мероприятия, организуют экскурсии на энергообъекты Тульских электрических сетей.

В рамках Дней открытых дверей учащимся рассказывают о профессии энергетика, представителях разных специальностей, которые выполняют ответственную задачу по обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей в зоне ответственности сетевого предприятия. Подробно отвечают на вопросы о требованиях к квалификации персонала, условиях труда, возможностях обучения и дальнейшего трудоустройства в Тулэнерго.

Напомним, что в настоящее время филиал "Тулэнерго" сотрудничает с одиннадцатью учебными заведениями – партнерами: вузами, колледжами, профессиональными училищами, расположенными в разных районах Тульской области. Среди них - ФГБОУ ВО "Тульский государственный университет" (г. Тула), ФГБОУ ВО "Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковский филиал, г. Новомосковск), ГБОУ ВПО "Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова" (Ефремовский филиал, специальность "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования"), Тульский технико-экономический колледж им. А.Г. Рогова (г. Тула), ГПОУ ТО "Тульский железнодорожный техникум им. Б.Ф.Сафонова", ГОУ СПО ТО "Новомосковский политехнический колледж" и другие.

Следует отметить, что работе с образовательными учреждениями в Тулэнерго придают особое значение. Энергетики уверены, что подобное взаимодействие в сфере профессиональной ориентации студентов, а также проверки их готовности к самостоятельной трудовой деятельности, поможет привлечь в отрасль перспективные кадры, а будущие специалисты смогут лучше применять на практике полученные знания.

