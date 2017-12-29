ГК IEK выходит в мир: теперь Африка и Азия

В декабре Группа компаний IEK с большим успехом представляла себя сразу в двух сторонах света: в Африке и Юго-Восточной Азии. Она приняла участие в Международной промышленной выставке EXPO RUSSIA — VIETNAM в Ханое и в египетской выставке ELECTRICX 2017 в Каире.

Вьетнамская выставка была организована на межгосударственном уровне для сотрудничества между Россией и Вьетнамом и налаживания торгово-экономических отношений и организации совместного бизнеса. Экспозиция ГК IEK привлекла большое количество представителей государственных вьетнамских компаний, действующих в сфере строительства и энергетики, а также частных компаний, занимающихся дистрибьюцией электротехнической продукции. Промышленное, модульное, светотехническое и др. оборудование IEK® оказалась высоко востребованным на национальном рынке. По окончании выставки был сформирован широкий клуб потенциальных дистрибьюторов, которые выразили желание сотрудничать с ГК IEK.

На выставке в Каире стенд ГК IEK также привлек большое число посетителей — специалистов и представителей различных отраслевых и проектных организаций, а также торговых компаний. Помимо египетских компаний большую заинтересованность в дистрибьюции оборудования IEK® выразили компании из Ливии, Марокко, Саудовской Аравии и Иордании. Стенд ГК IEK посетили представители российского Торгпредства России, с которым у ГК IEK в Египте установлены прочные рабочие отношения. В последний день выставки стенд ГК IEK посещали экскурсионные группы местных студентов и школьников.