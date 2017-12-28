Почти 2 млрд от ФРП на автопром, композиты и оптическое волокно

"Экспертный совет ФРП при Минпромторге одобрил займы на 8 проектов – в Санкт-Петербурге, Московской, Брянской, Нижегородской областях, в республиках Мордовия, Карачаево-Черкессия, Татарстан и Удмуртия. Общая стоимость проектов достигла почти 4 млрд рублей, из них займы ФРП составят 1,93 млрд рублей", - рассказал Директор ФРП Роман Петруца.

Четыре проекта получили одобрение Экспертного совета по условиям флагманской программы Фонда – "Проекты развития".

Предприятие "Флексостар" организует в Санкт-Петербурге производство трёх видов колбасных оболочек с различными свойствами. Компания "Бумфа Групп" из Карачаево-Черкессии планирует устранить критическую зависимость от импортного сырья и полуфабрикатов при производстве гигиенической продукции. Татарстанская "П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно" - провести модернизацию стекловаренной печи (производство стекловолокна является сырьевой базой для развития композитной отрасли), что позволит увеличить производственные мощности на 31%. А ООО "СКС" - построить в Ступино Московской области завод для восстановления активности катализаторов процессов нефтепереработки. Зависимость российских НПЗ в сегменте катализаторов гидроочистки от импортных поставщиков по разным оценкам составляет до 97%.

Компании "РосАЛит" одобрен совместный заём с "Фондом развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области" для реализации проекта по увеличению выпуска литых деталей из алюминиевого сплава (картеры коробки передач, кронштейны и прочие комплектующие изделия) для предприятий автомобильной промышленности.

ООО "Орион" одобрен заём в рамках программы "Лизинг". Компания проведет модернизацию производства в Удмуртии и практически в 2 раза увеличит выпуск широкоформатной березовой фанеры.

Предприятие из Мордовии - "Оптиковолоконные Системы" - с помощью займа ФРП по программе "Комплектующие изделия" планирует в 1,5 раза увеличить производственные мощности первого в России завода по производству телекоммуникационного и технического оптического волокна.

Брянская "Группа Кремний Эл" с привлечением займа по программе "Конверсия" проведет модернизацию производства электронных компонентов (интегральных микросхем, транзисторов и диодов).

Прежде чем Фонд выделит средства под 1% и 5% годовых, с компаниями должны быть подписаны договоры займа, фиксирующие обязательства сторон.