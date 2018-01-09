Работники ПАО "МРСК Волги" приняли участие в техническом совещании по вопросам цифровизации и автоматизации электросетевого комплекса

В ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") состоялось техническое совещание по вопросам перехода к цифровой электрической сети: создание цифрового РЭС и цифровой подстанции.

Создание цифрового РЭС и цифровой подстанции является приоритетным направлением в области развития группы "Россети". Переход к цифровой электрической сети осуществляется с целью обеспечения управляемости сети в режиме реального времени, контроля параметров и режимов работы всех элементов сети, самодиагностики и самовосстановления сети.

В совещании приняло участие более 60 человек, включая специалистов ПАО "МРСК Волги", производителей электротехнического оборудования (ООО "Прософт-Системы", ООО "ТЕКВЕЛ РАЗРАБОТКА", ООО "Стройком-А", ООО "Таврида Электрик"), а также представителей компании АО "НИЦЭ", созданной по инициативе Министерства энергетики Российской Федерации в целях развития в топливно-энергетическом комплексе России инновационных и энергоэффективных технологий и решений.

На совещании рассмотрены вопросы внедрения технологий создания "умных сетей" с использованием цифровых систем телемеханики и телеуправления и передачей информации по протоколам МЭК 60870, МЭК 61850 и др. Использование современных технологий позволяет объединить различный функционал в единую систему, при этом все процессы информационного обмена между элементами и внешними системами, а также управления работой объекта осуществляются в цифровом виде на основе протоколов МЭК. Переход к цифровым сетям предусматривает строительство электросетевых объектов с высоким уровнем автоматизации управления технологическими процессами, оснащенных развитыми информационно-технологическими и управляющими системами и средствами.

В рамках совещания также были затронуты вопросы создания цифровой подстанции. В настоящее время в "МРСК Волги" реализуется приоритетный проект НИР, целью которого является разработка типовых технических решений по реализации цифровой подстанции 110 кВ, структуры различных систем типовых цифровых подстанций 110 кВ с учетом компоновочных решений с распределением функций оборудования вторичных систем, а также разработка альбомов типовых решений и типовых файлов электронной конфигурации формата, в соответствии со стандартом МЭК 61850.