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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Решения Совета директоров ОАО "МРСК Урала" от 30.12.2017

Решения Совета директоров ОАО МРСК Урала от 30.12.2017

9 января 2018, 17:05
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК УРАЛА

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30 декабря 2017 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО "МРСК Урала" в заочной форме, на котором был рассмотрен ряд управленческих и корпоративных вопросов.

В ходе заседания Совет директоров Общества рассмотрел и принял положительное решение по ряду вопросов в сфере страховой защиты:
- была утверждена Программа страховой защиты на 2018 год;
- было утверждено Положение об обеспечении страховой защиты в новой редакции;
- в качестве Страховщика Общества была утверждена следующая компания: АО "СОГАЗ"
Вид страхования: Добровольное страхование транспортных средств
Период страхования: с 01.01.2018 по 31.12.2018

Также в ходе заседания Совет директоров рассмотрел и принял решение по вопросам, касающимся деятельности подразделения внутреннего аудита. Им были утверждены план работы и бюджет Департамента внутреннего аудита на 2018 год, а также была одобрена Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности начальника департамента внутреннего аудита.

Кроме того, Совет директоров рассмотрел отчет менеджмента Общества о результатах устранения нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год, одобрил коллективный договор на 2018-2020 гг., внес изменения в План реализации мероприятий развития системы управления производственными активами в Обществе на 2016-2018 гг., а также принял решения по ряду других вопросов повестки дня заседания.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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