Сотрудники "Мособлэнерго"в новогодние каникулы обеспечили стабильное электроснабжение Подмосковья

Специалисты АО "Мособлэнерго", обеспечивающие дежурство в праздничные дни, не допустили серьезных перебоев в электроснабжении потребителей в сетях компании на территории Подмосковья.

Всего за прошедшие выходные в сетях АО "Мособлэнерго" произошло 52 локальных технологических нарушения в работе электросетей. Среднее время перерыва в электроснабжении не превысило 60 минут, что значительно меньше нормативных значений.

150 дежурных ремонтных бригад и 160 единиц спецтехники привлекались к работам в течение выходных дней. Усилиями специалистов удалось отремонтировать участки на 100 воздушных и кабельных линиях, где были зафиксированы технологические нарушения. На время проведения ремонтных работ 20 раз были задействованы передвижные дизельные электростанции.

