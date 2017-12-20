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Отраслевые новости: Энергетика

Сотрудники "Мособлэнерго"в новогодние каникулы обеспечили стабильное электроснабжение Подмосковья

Сотрудники Мособлэнергов новогодние каникулы обеспечили стабильное электроснабжение Подмосковья

9 января 2018, 14:20
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО

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Специалисты АО "Мособлэнерго", обеспечивающие дежурство в праздничные дни, не допустили серьезных перебоев в электроснабжении потребителей в сетях компании на территории Подмосковья.

Всего за прошедшие выходные в сетях АО "Мособлэнерго" произошло 52 локальных технологических нарушения в работе электросетей. Среднее время перерыва в электроснабжении не превысило 60 минут, что значительно меньше нормативных значений.

150 дежурных ремонтных бригад и 160 единиц спецтехники привлекались к работам в течение выходных дней. Усилиями специалистов удалось отремонтировать участки на 100 воздушных и кабельных линиях, где были зафиксированы технологические нарушения. На время проведения ремонтных работ 20 раз были задействованы передвижные дизельные электростанции.

Компания: АО "Мособлэнерго"
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