"Техмаш" продемонстрировал новый производственный участок

В новосибирском Научно-исследовательском институте электронных приборов (НИИЭП), входящем в концерн "Техмаш" Госкорпорации Ростех, состоялся пресс-тур, посвященный открытию нового производства в рамках программы "Умный город" и итогам 2017 года.

Представители СМИ смогли ознакомиться с технологиями нового производственного участка и предварительными итогами года. Как отметило руководство института, государственный оборонный заказ в 2017 году выполнен в полном объеме.

Также в уходящем году на предприятии запустили новый участок гальванических покрытий. Реконструкция позволила повысить энергоэффективность производственных мощностей за счет внедрения современного оборудования и снизить трудоемкость за счет автоматизации ручного труда на гальваническом участке и очистных сооружениях. Стоимость работ по реконструкции гальванического производства составила 199 млн рублей.

Кроме того, институт заключил ряд договоров с ведущими предприятиями России в части проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

На сегодняшний день завершается работа по передаче в серийное производство новой разработки НИИЭП – датчика обледенения самолетов как для военной техники, так и для гражданского сектора. Все натурные испытания дали положительные результаты.