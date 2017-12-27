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Пресс-релизы

"Техмаш" продемонстрировал новый производственный участок

Техмаш продемонстрировал новый производственный участок

9 января 2018, 15:19
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕХ, УМНЫЙ ГОРОД

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В новосибирском Научно-исследовательском институте электронных приборов (НИИЭП), входящем в концерн "Техмаш" Госкорпорации Ростех, состоялся пресс-тур, посвященный открытию нового производства в рамках программы "Умный город" и итогам 2017 года.

Представители СМИ смогли ознакомиться с технологиями нового производственного участка и предварительными итогами года. Как отметило руководство института, государственный оборонный заказ в 2017 году выполнен в полном объеме.

Также в уходящем году на предприятии запустили новый участок гальванических покрытий. Реконструкция позволила повысить энергоэффективность производственных мощностей за счет внедрения современного оборудования и снизить трудоемкость за счет автоматизации ручного труда на гальваническом участке и очистных сооружениях. Стоимость работ по реконструкции гальванического производства составила 199 млн рублей.

Кроме того, институт заключил ряд договоров с ведущими предприятиями России в части проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

На сегодняшний день завершается работа по передаче в серийное производство новой разработки НИИЭП – датчика обледенения самолетов как для военной техники, так и для гражданского сектора. Все натурные испытания дали положительные результаты.

Компания: Ростех
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