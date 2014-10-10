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Анонсы

Transport Networks Russia 2018

Transport Networks Russia 2018

9 января 2018, 15:44
Рубрика: Анонсы
Метки: КОНФЕРЕНЦИИ

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COMNEWS приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в крупнейшем ежегодном мероприятии, посвященном развитию рынка телекоммуникационных транспортных сетей в России и СНГ - IX Международной конференции "Transport Networks Russia 2018 - Развитие телекоммуникационных транспортных сетей в России и СНГ".

Даты и место проведения: 22-23 марта 2018 г., отель "Холидей Инн Лесная" (г. Москва, ул. Лесная, д. 15).

Transport Networks Russia 2018 это:

  • Более 400 делегатов
  • Более 60 докладчиков – операторов, регуляторов и поставщиков оборудования и сервисов
  • Более 20 экспонентов
  • Более 40 инфопартнеров
  • Поддержка ведущих отраслевых ассоциаций и объединений деятелей рынка

Ключевые темы Transport Networks Russia 2018:

  • Глобальный рынок магистральных транспортных сетей. Перспективы развития
  • Новые возможности трансграничных переходов и стыков магистральных сетей
  • Оптимизация инфраструктуры, используемой магистральными операторами и совместное строительство и эксплуатация сетей связи в России и СНГ
  • Использование инфраструктуры ведомств и корпораций для прокладки новых ВОЛС
  • Новые технологии в строительстве магистральных линий
  • Возможна ли конкуренция между контент-провайдерами и операторами связи на российском рынке?
  • Роль точек обмена трафиком на магистральном рынке
  • Рынок "темного волокна" в России. Опыт строительства волоконно-оптических систем с последующей продажей волокон операторам сотовой и фиксированной связи.

Эти и другие вопросы призвана обсудить конференция Transport Networks Russia, которая за последние восемь лет стала основным местом встреч регуляторов и первых лиц операторского бизнеса, трибуной компаний - двигателей технологического прогресса и главных визионеров ИКТ-отрасли.

Компания: COMNEWS

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