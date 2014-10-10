COMNEWS приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в крупнейшем ежегодном мероприятии, посвященном развитию рынка телекоммуникационных транспортных сетей в России и СНГ - IX Международной конференции "Transport Networks Russia 2018 - Развитие телекоммуникационных транспортных сетей в России и СНГ".

Даты и место проведения: 22-23 марта 2018 г., отель "Холидей Инн Лесная" (г. Москва, ул. Лесная, д. 15).

Transport Networks Russia 2018 это:

Более 400 делегатов

Более 60 докладчиков – операторов, регуляторов и поставщиков оборудования и сервисов

Более 20 экспонентов

Более 40 инфопартнеров

Поддержка ведущих отраслевых ассоциаций и объединений деятелей рынка

Ключевые темы Transport Networks Russia 2018:

Глобальный рынок магистральных транспортных сетей. Перспективы развития

Новые возможности трансграничных переходов и стыков магистральных сетей

Оптимизация инфраструктуры, используемой магистральными операторами и совместное строительство и эксплуатация сетей связи в России и СНГ

Использование инфраструктуры ведомств и корпораций для прокладки новых ВОЛС

Новые технологии в строительстве магистральных линий

Возможна ли конкуренция между контент-провайдерами и операторами связи на российском рынке?

Роль точек обмена трафиком на магистральном рынке

Рынок "темного волокна" в России. Опыт строительства волоконно-оптических систем с последующей продажей волокон операторам сотовой и фиксированной связи.

Эти и другие вопросы призвана обсудить конференция Transport Networks Russia, которая за последние восемь лет стала основным местом встреч регуляторов и первых лиц операторского бизнеса, трибуной компаний - двигателей технологического прогресса и главных визионеров ИКТ-отрасли.