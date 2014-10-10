Хронология RusCable.Ru за 2017 год
9 января 2018, 15:44
Рубрика: Анонсы
Метки: КОНФЕРЕНЦИИ
COMNEWS приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в крупнейшем ежегодном мероприятии, посвященном развитию рынка телекоммуникационных транспортных сетей в России и СНГ - IX Международной конференции "Transport Networks Russia 2018 - Развитие телекоммуникационных транспортных сетей в России и СНГ".
Даты и место проведения: 22-23 марта 2018 г., отель "Холидей Инн Лесная" (г. Москва, ул. Лесная, д. 15).
Transport Networks Russia 2018 это:
Ключевые темы Transport Networks Russia 2018:
Эти и другие вопросы призвана обсудить конференция Transport Networks Russia, которая за последние восемь лет стала основным местом встреч регуляторов и первых лиц операторского бизнеса, трибуной компаний - двигателей технологического прогресса и главных визионеров ИКТ-отрасли.