В 2017 году сохранился тренд на значительный рост надежности энергосистемы

По предварительным итогам 2017 года по приоритетному показателю деятельности ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") обеспечено снижение аварийности на 18% к прошлому периоду. В целом за 7 лет показатели надежности в магистральных сетях улучшились более чем вдвое и находятся на максимальном историческом уровне. Это результат системной работы по реконструкции энергообъектов, текущему ремонту и модернизации оборудования, а также внедрения современных технологий.

В 2017 году общий объем финансирования текущих ремонтных мероприятий составил 11,4 млрд рублей. Результаты годовой ремонтной программы позволили ФСК ЕЭС в срок получить паспорт готовности к осенне-зимнему периоду.

В рамках инвестиционной программы с начала года был реконструирован ряд энергообъектов по всей стране, связанных с надежным снабжением городов, предприятий и инфраструктуры. В частности, на московской подстанции "Очаково" включены новые шунтирующие реакторы, в Краснодарском крае введена в работу обновленная подстанция "Староминская", в Ивановской области – новая подстанция "Вичуга". В два раза увеличена трансформаторная мощность подстанции "Погорелово" в Ростовской области, новый автотрансформатор установлен на волгоградской подстанции "Балашовская", завершена модернизация подстанций "Арзамасская" и "Борская", питающих электроэнергией большую часть населения Нижегородской области.

На Урале завершилась модернизация центров питания Екатеринбурга и предприятий Каменск-Уральского – подстанций "Каменская" и "Калининская", для энергоснабжения нефтегазового сектора Ханты-Мансийского автономного округа под рабочую нагрузку поставлена подстанция "Вектор".

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области после проведения комплексной реконструкции запущены сразу четыре подстанции "Приморская", "Полупроводники", "Западная" и "Кингисеппская".