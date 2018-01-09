В Китае украли часть дороги из солнечных панелей

Злоумышленники аккуратно вырезали кусочек трассы, а их цели пока остаются загадкой. Видимо, они сделали это из любопытства — хотят изучить, как именно сконструирована инновационная дорога, пишет Engadget.

Когда в Китае строили первую "солнечную дорогу", беспокойство инженеров вызывали прочность покрытия и его уязвимость перед погодными условиями. Но оказалось, что есть еще одна проблема — воры. Китайские Qilu Evening News опубликовали сообщение о том, что через пять дней после открытия "солнечной дороги" в городе Цзинань кто-то украл ее небольшую часть. Кусочек размером 15 на 185 см так аккуратно выпилили, что не остается сомнений: это именно кража, а не производственный дефект.

Разумеется, дорогу уже восстановили. Ведется расследование, но пока никаких следов злоумышленников найти не удалось. Непонятно главное: зачем вообще было воровать кусок дорожного полотна? Строительство дороги обошлось в немалую сумму, но ведь сами по себе солнечные панели стоят дешево. Ни выгодно продать, ни использовать в личных целях этот "обрезок" не получится. Единственное разумное объяснение: кто-то хочет разобраться в том, как именно сконструирована "солнечная дорога".

Скорее всего, подобные преступления не станут обыденностью. Но пока "солнечные дороги" остаются диковинкой, люди будут интересоваться, как они работают. Первая дорога из солнечных панелей появилась совсем недавно — в 2016 году. Ее построили в Турувр-о-Перш в Нормандии (Франция). Покрытие может выдерживать не только легковой транспорт, но и большегрузы. Хотя строительство километрового отрезка обошлось в $5,2 млн, власти Франции планируют увеличить масштаб проекта и покрыть солнечными панелями автотрассы по всей стране.

Источник: Хайтек