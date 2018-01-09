В новогодние праздники энергетики обеспечили надежное теплоснабжение

В период новогодних праздничных дней энергетики Саратовского филиала "Т Плюс" в Саратове, Энгельсе и Балаково отработали в соответствии с температурным графиком и заданиями Системного оператора, обеспечив надежное тепло- и электроснабжение потребителей региона.

В период с 30 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г. был усилен контроль за работой всего технологического оборудования, предприняты меры по усилению пожарной безопасности и охраны энергообъектов. На всех объектах компании для обеспечения бесперебойной эксплуатации были назначены ответственные дежурные из числа руководящего состава. На тепловых сетях в городах присутствия филиала круглосуточно дежурило 15 единиц спецтехники, 3 оперативно-выездные бригады, 3 аварийно-выездные бригады, каждая из которых была обеспечена всеми необходимыми материалами.

Тепловую энергию в прошедшие праздничные дни получали все абоненты, запитанные от источников "Т Плюс". Оперативные и инспекторские службы теплоэнергетиков вели постоянный мониторинг режима циркуляции теплоносителя по магистралям и его регулировку. Выработка и отпуск тепловой и электрической энергии осуществлялись без ограничений.

