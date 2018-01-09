В новогодние праздники производственные объекты Свердловского филиала "Т Плюс" и Екатеринбургской теплосетевой компании обеспечили энергобезопасность потребителей

В целях обеспечения надежного и бесперебойного энерго- и теплоснабжения потребителей все предприятия Свердловского филиала, АО "Екатеринбургская теплосетевая компания", ООО "Свердловская теплоснабжающая компания", АО "Региональные тепловые сети" с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года работали в особом режиме.

Накануне новогодних праздников энергетики провели весь комплекс подготовительных мероприятий для обеспечения энергобезопасности региона, чтобы в праздничные дни ТЭЦ, котельные и тепловые сети работали устойчиво, без аварий.

На каждой теплоэлектроцентрали заблаговременно было подготовлено резервное оборудование и запас топлива. Это позволило работать точно в соответствии с диспетчерскими графиками. На необходимом уровне поддерживалось и возросшее в праздничные дни потребление теплоносителя в городах области. В филиале и на энергообъектах было организовано круглосуточное дежурство специалистов, на каждой ТЭЦ и тепловых сетях - аварийных бригад.

Энергоснабжение потребителей в праздничные дни прошло без сбоев и инцидентов, оборудование работало в штатном режиме, подачу тепла и горячей воды обеспечили в полном объеме. Сейчас работа энергообъектов проходит в плановом режиме, температура теплоносителя соответствует температуре наружного воздуха.

