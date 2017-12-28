АО "Оптиковолоконные Системы" признано "Открытием года" по результатам конкурса "Лучший экспортер 2017"

14 декабря 2017 в Саранске подвели итоги конкурса "Лучший экспортер 2017". Конкурс проводится в целях стимулирования производства экспортно-ориентированной продукции, роста объема экспортной активности малого и среднего бизнеса, а также повышения конкурентоспособности продукции на внешних рынках. Организатором конкурса выступило структурное подразделение Агентства инновационного развития Республики Мордовия - Центр поддержки экспорта.

В номинации "Открытие года" победу одержало АО "Оптиковолоконные Системы".

В указанной номинации приняли участие субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия, начавшие ведение экспортной деятельности не ранее 1 января 2016 года.

Директор Агентства инновационного развития Республики Мордовия Денис Анатольевич Паршутин отметил, что во многом победе АО "Оптиковолоконные Системы" в номинации "Открытие года" способствовало увеличение темпов прироста реализованной на экспорт продукции в 2017 году. Также в числе критериев оценки были географический охват поставок, число зарубежных покупателей, выручка от реализации товаров.

В настоящее время, компания "Оптиковолоконные Системы" экспортирует продукцию в такие страны, как Китай, Англия, Австрия, Чехия, Польша, Пакистан, Белоруссия. Отечественное оптоволокно пользуется высоким спросом за рубежом. В 2018 году компания планирует расширять географию экспорта.

"Выход на экспорт - задача сложная, но показывающая мощный потенциал компаний, поскольку за рубежом конкуренция намного выше. На декабрь нынешнего года экспортную деятельность в Мордовии осуществляют 60 МСП, что втрое выше показателя прошлого года. Мы осознаем, что задача Агентства инновационного развития как инфраструктуры поддержки экспорта - стимулирование экспорта в малом и среднем предпринимательстве, и готовы в полной мере оказывать всестороннюю поддержку МСП", - сказал в приветственном слове Д. А. Паршутин.

Награждение состоялось в рамках расширенного заседания Совета Союза "Торгово-промышленная палата Республики Мордовия". Награды вручали заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства Андрей Юрьевич Пузаков и заместитель Министра промышленности, науки и новых технологий Ирина Геннадьевна Спиридонова.

