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Отраслевые новости: Энергетика

Аварии - условные, готовность - реальная

Аварии - условные, готовность - реальная

10 января 2018, 17:01
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Коми филиал Группы "Т Плюс" обеспечил стабильную работу своих энергообъектов в период новогодних праздников. Выработка и отпуск тепловой и электрической энергии велись в соответствии с заданными диспетчерскими графиками.

2 января все региональные подразделения "Т Плюс" приняли участие в общереспубликанской тренировке по устранению аварий на объектах ЖКХ, которая проводилась под руководством заместителя председателя правительства РК Константина Лазарева. По итогам тренировки действия персонала "Т Плюс", его готовность к слаженному взаимодействию с муниципалитетами, МЧС и другими ответственными структурами, порядок действий при устранении условных ЧП получили положительную оценку главного республиканского штаба.

В связи с ремонтом ВЛ 220 кВ Инта-Воркута 5-7 января Воркутинский энергоузел работал изолированно от единой энергосистемы страны. Воркутинские ТЭЦ успешно справились с данной задачей, перебоев в энергоснабжении потребителей допущено не было.

Напомним, с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года на всех предприятиях "Т Плюс" был введен режим повышенной готовности. На станциях и тепловых сетях был установлен особый контроль за работой оборудования, ведением ремонтов, приняты меры по усилению пожарной безопасности. Особое внимание уделялось дополнительным мерам обеспечения антитеррористической защищенности.

Аварийно-ремонтные бригады, диспетчерские службы, а также руководящий состав в праздничные дни несли круглосуточное дежурство. В целом в 16 регионах операционной деятельности Группы "Т Плюс" ежедневно дежурило более 600 работников аварийно-ремонтных бригад и не менее 140 единиц тяжелой техники. В частности, в Коми филиале "Т Плюс" и ООО "Воркутинские ТЭЦ" было сформировано 97 бригад, организовано дежурство 20 единиц спецтехники.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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