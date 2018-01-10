 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Директором Амурского РДУ назначен Борис Васильев

Директором Амурского РДУ назначен Борис Васильев

10 января 2018, 17:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СО ЕЭС

Обсудить на форуме

169 просмотров

1 января 2018 года директором Филиала АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистемы Амурской области" (Амурское РДУ) назначен Борис Васильев.

Борис Александрович Васильев родился 18 апреля 1978 года в поселке Стойба Селемджинского района Амурской области. В 1999 году окончил Амурский государственный университет по специальности "Электроэнергетические системы и сети", получив квалификацию "инженер".

По окончании вуза начал трудовую деятельность в ООО "АмурСельэнергосетьСтрой" инженером-проектировщиком отдела комплексного проектирования.

В 2001 году пришел в структуру оперативно-диспетчерского управления, работал в должности диспетчера Центральной диспетчерской службы ОАО "Амурэнерго". В Филиале АО "СО ЕЭС" Амурское РДУ работает с момента его образования – 1 апреля 2003 года. Борис Васильев последовательно занимал должности: диспетчера, старшего диспетчера, заместителя начальника Оперативно-диспетчерской службы, заместителя главного диспетчера по режимам. В 2015 году назначен первым заместителем директора – главным диспетчером Амурского РДУ, в должности которого работал до назначения директором филиала.

Трудовые заслуги Бориса Васильева отмечены Почетной грамотой Министерства промышленности, транспорта и экономического развития Амурской области, а также многочисленными корпоративными наградами.

Прежний директор Амурского РДУ Станислав Колесников перешел на должность заместителя генерального директора Филиала АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Востока" (ОДУ Востока).

Компания: АО "СО ЕЭС"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!