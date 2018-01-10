Директором Амурского РДУ назначен Борис Васильев

1 января 2018 года директором Филиала АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистемы Амурской области" (Амурское РДУ) назначен Борис Васильев.

Борис Александрович Васильев родился 18 апреля 1978 года в поселке Стойба Селемджинского района Амурской области. В 1999 году окончил Амурский государственный университет по специальности "Электроэнергетические системы и сети", получив квалификацию "инженер".

По окончании вуза начал трудовую деятельность в ООО "АмурСельэнергосетьСтрой" инженером-проектировщиком отдела комплексного проектирования.

В 2001 году пришел в структуру оперативно-диспетчерского управления, работал в должности диспетчера Центральной диспетчерской службы ОАО "Амурэнерго". В Филиале АО "СО ЕЭС" Амурское РДУ работает с момента его образования – 1 апреля 2003 года. Борис Васильев последовательно занимал должности: диспетчера, старшего диспетчера, заместителя начальника Оперативно-диспетчерской службы, заместителя главного диспетчера по режимам. В 2015 году назначен первым заместителем директора – главным диспетчером Амурского РДУ, в должности которого работал до назначения директором филиала.

Трудовые заслуги Бориса Васильева отмечены Почетной грамотой Министерства промышленности, транспорта и экономического развития Амурской области, а также многочисленными корпоративными наградами.

Прежний директор Амурского РДУ Станислав Колесников перешел на должность заместителя генерального директора Филиала АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Востока" (ОДУ Востока).