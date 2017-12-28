Глава РусГидро доложил Президенту России Владимиру Путину об итогах работы компании в 2017 году

9 января 2018 года Председатель Правления – Генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов доложил Президенту России Владимиру Путину об итогах работы РусГидро в 2017 году.

В ходе встречи Николай Шульгинов сообщил, что выработка электроэнергии электростанциями группы "РусГидро" в 2017 году по предварительным данным составила около 140 млрд кВт·ч, что является рекордным показателем. В 2017 году РусГидро завершило строительство Богучанской ГЭС и первой очереди Якутской ГРЭС-2, а также закончило все работы по проекту комплексного восстановления Саяно-Шушенской ГЭС. В РусГидро была создана централизованная система закупок, что позволило достичь экономического эффекта в объеме до 30 млрд рублей.

Глава РусГидро отметил необходимость определения источников финансирования программы дальнейшего обновления электроэнергетики Дальнего Востока, учитывая регулирование тарифов в регионе. Также Николай Шульгинов доложил Президенту о ходе расследования повреждения затвора на Нижне-Бурейской ГЭС, произошедшего 24 августа 2017 года. Согласно заключению экспертизы, проведенной специализированной организацией, причиной инцидента стало разрушение оси шарнирной опоры вследствие несоответствия качества металла оси установленным требованиям. РусГидро приняты меры по недопущению подобных ситуаций в будущем.