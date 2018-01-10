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Отраслевые новости: В мире

Крупнейший кабельный завод Сирии выходит на довоенные объемы производства

Крупнейший кабельный завод Сирии выходит на довоенные объемы производства

10 января 2018, 15:54
Рубрика: В мире
Метки: КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

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Самый большой в стране кабельный завод, расположенный в промзоне на востоке Дамаска, практически вышел на довоенные объемы производства.

"Сейчас среднегодовой объем производства составляет примерно 3 тысячи тонн медной и 3 тысячи тонн алюминиевой продукции, в том числе — высоковольтные кабели для линий электропередачи", — цитирует ТАСС директор предприятия Абу Кадир.

По словам предпринимателя, из-за санкций заводу не хватает исходного сырья, поэтому на предприятии очень рассчитывают на помощь России. "Еще рассчитываем на помощь ваших специалистов — своих сейчас остро не хватает", — добавил Кадир.

Добавим, что централизованная энергосистема САР сильно пострадала в результате военных действий. Значительная часть линий электропередачи разрушена, и многие генерирующие мощности пока не восстановлены.

В большинстве сельских районов нет электричества, а в городские кварталы оно подается лишь несколько часов в сутки. Российские специалисты активно помогают восстанавливать генерирующие мощности Сирии.

РИА ФАН

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