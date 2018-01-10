"Ленэнерго" в 2017 году подключило к электросетям более 500 социальных объектов

ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") в течение 2017 года подключило к электросетям 507 социально значимых объектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Среди объектов – детские сады, школы, больницы, высшие учебные заведения, фельдшерские пункты, физкультурно-оздоровительные центры, котельные и насосные станции в Петербурге и Ленобласти.

К электросетям были подключены комплекс зданий Верховного суда России, учебный корпус Санкт-Петербургского государственного университета на улице Декабристов, мультимедийный исторический центр "Россия — моя история", Строгановский дворец, а также городской глазной диагностический центр.