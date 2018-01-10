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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" в 2017 году подключило к электросетям более 500 социальных объектов

Ленэнерго в 2017 году подключило к электросетям более 500 социальных объектов

10 января 2018, 15:19
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") в течение 2017 года подключило к электросетям 507 социально значимых объектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Среди объектов – детские сады, школы, больницы, высшие учебные заведения, фельдшерские пункты, физкультурно-оздоровительные центры, котельные и насосные станции в Петербурге и Ленобласти.

К электросетям были подключены комплекс зданий Верховного суда России, учебный корпус Санкт-Петербургского государственного университета на улице Декабристов, мультимедийный исторический центр "Россия — моя история", Строгановский дворец, а также городской глазной диагностический центр.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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