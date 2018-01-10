МОЭСК готова подключить к электроснабжению 180 участков многодетных семей в Серпуховском районе

Энергетики филиала ПАО "МОЭСК" (входит в ГК "Россети") – "Южные электрические сети" выполнили необходимые технические мероприятия для технологического присоединения к электросетям 180 участков, выделенных администрацией Серпуховского района многодетным семьям в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

При разработке проекта электрификации территории, где в ближайшем будущем будут проживать семьи с детьми, особое внимание уделено безопасности. Поэтому для электроснабжения 180 участков установлена комплектная трансформаторная подстанция мощностью 250 кВА закрытого типа и от воздушной линии до нее проложен километр высоковольтной линии напряжением 10 кВ в кабельном исполнении. Также осуществлено строительство 1,8 км линии 0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода.

В настоящее время энергетики уже выполнили технологическое присоединение к электросетям 20 участков, собственники которых подали заявку в сетевую компанию, напряжение новоселам уже подано. Все работы проводятся в соответствии с условиями договоров, заключенных с будущими потребителями на техприсоединение к сетям МОЭСК.

Дальнейшие подключения будут производиться по мере поступления заявок от владельцев участков.

Получить всю интересующую информацию о сроках, правилах подключения к электрическим сетям ПАО "МОЭСК" можно на портале по техприсоединению www.utp.moesk.ru, в центрах обслуживания компании, а также по телефону единой "Светлой линии" 8-(800)-700−40−70.