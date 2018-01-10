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Отраслевые новости: Россия

Минфин оценил рост экономики России в 2017 году

Минфин оценил рост экономики России в 2017 году

10 января 2018, 15:27
Рубрика: Россия
Метки: ЭКОНОМИКА

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По итогам 2017 года рост экономики России должен составить от 1,8 до 2%. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

"В этом году мы ожидаем от 1,8 до 2% темпы экономического роста", — заявил Силуанов (цитата по ТАСС).

Ранее Росстат оценил инфляцию в России в 2017 году в 2,5%. ЦБ, в свою очередь, оценил годовую инфляцию в 2,5–2,7%. Одновременно председатель Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила, что в 2017 году реальные доходы россиян снизились на 1,3% к уровню прошлого года.

РБК

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