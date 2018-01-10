Может ЛЭП ветхая: как в Цхинвале отреагировали на очередной блэкаут

Ремонтные службы успели к утру среды устранить неполадки на ЛЭП, и возобновить подачу света в Южную Осетию. Опасаясь повторных отключений, большинство детских садов в республике объявили среду нерабочим днем.

Жители Цхинвала отреагировали на очередной блэкаут с недовольством и сарказмом. Горожане высказывали разные версии произошедшего, но сходились во мнении, что ключевая причина проблемы кроется в плохом качестве ремонта ЛЭП.

"Я думаю, что линия оборвалась из-за сильного ветра, который ощущался даже в Цхинвале — могу только предполагать, что творилось в горах, где проходит ЛЭП. Но у нас такие климатические условия, а обрывы происходят постоянно. Возможно, линия просто обветшала и нуждается в капитальном ремонте", — сказала местная жительница.

Другой житель Цхинвала придерживается точки зрения, что именно географическое расположение ЛЭП влияет на ее работоспособность.

"В развитых странах, где преобладает гористая местность, линии электропередач не подвешивают на опорах, а зарывают в землю. Это, разумеется, создает свои сложности в поиске обрыва, но фактор сильного ветра в таком случае не играет роли", — сказал он.

Учитель физкультуры в цхинвальской средней школе считает, что ремонтные работы происходят в спешке, и результат закономерно недолговечный.

"Кроме того, у наших ведомств нет современного оборудования, а квалифицированных кадров мало. Вся ответственность, разумеется, должна возлагаться на соответствующие министерства", — считает он.

Подобное ЧП в Южной Осетии этой зимой происходит уже второй раз — в конце декабря республика на четыре дня осталась без света из-за нескольких обрывов на ЛЭП. Тогда перебои возникли из-за сильного мокрого снега, который налип на провода, став причиной их обрывов.

Sputnik