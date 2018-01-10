По проекту HVDC соединения между Великобританией и Францией IFA2 получено последнее одобрение от Управления по морским коммуникациям Великобритании

Управление по морским коммуникациям Соединенного Королевства (United Kingdom Marine Management Organisation, MMO) одобрило проект сооружения HVDC соединения между энергосистемами Великобритании и Франции – Interconnexion France-Angleterre 2 (IFA2), реализуемый системными операторами Великобритании National Grid и Франции Réseau de Transport d'Électricité (RTE).

Проект IFA2 предусматривает строительство подводного кабельного соединения между Великобританией и Францией напряжением ±320 кВ, пропускной способностью 1 ГВт и протяженностью ~250 км.

Во Франции точкой присоединения IFA2 к национальной передающей сети является действующая ПС 400 кВ Турб (Tourbe) в Нормандии (Normandy). В Великобритании – действующая ПС 400 кВ Чиллинг Лейн (Chilling Lane) в графстве Гемпшир (Hampshire) на юге Англии.

В местах выхода кабеля на берег – в коммуне Merville-Franceville во Франции и в районе Daedalus в Великобритании – будут сооружены две преобразовательные подстанции (ППС) по технологии HVDC light на базе VSC инверторов. Оборудование для ППС, а также подводный и наземный кабели, будут изготовлены шведско- швейцарским концерном АВВ и итальянской компанией-производителем кабеля Prysmian.

IFA2 является вторым электрическим соединением между двумя странами. Целью сооружения нового соединения является увеличение пропускной способности электрических связей между Великобританией и странами континентальной Европы, в том числе для обеспечения возможностей для дальнейшей интеграции ВИЭ- генерации (особенно ветровой) в энергосистему Великобритании.

Проект сооружения IFA2 включен в Список проектов общего интереса Европейского Союза (PCI). Согласно установленным в Великобритании правилам для проектов, входящих в трансъевропейские электрические сети (Trans-European Networks for Energy, TEN-E), все необходимые согласования по проекту получены и правовые и административные препятствия для его реализации отсутствуют.

Общая стоимость проекта составляет € 685 млн. IFA2 планируется ввести в эксплуатацию в 2020 г.