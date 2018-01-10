Правительство утвердило проекты "Цифровой экономики"

Правительство одобрило итоговый перечень проектов в рамках программы "Цифровая экономика" на общую сумму 522 млрд руб. Наиболее затратным может стать направление "Информационная инфраструктура", предусматривающее в частности, создание многофункциональной спутниковой системы за 300 млрд руб. На проекты в области информационной безопасности пока планируется выделить 34 млрд руб., но рост количества киберугроз позволит шире использовать внебюджетные средства, ожидают эксперты.

9 января на сайте правительства были опубликованы четыре плана мероприятий программы "Цифровая экономика". Совокупно на их реализацию потребуется порядка 522 млрд руб. Наиболее затратным может стать направление "Информационная инфраструктура", на которое предусмотрено около 436,6 млрд руб. до 2020 года, из которых 100,4 млрд руб. будет выделено из бюджетных средств, а 336,1 млрд руб. будут привлекаться из внебюджетных источников. В этот план входит создание Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) для покрытия территории РФ и мира. Концепция ГМИСС будет разработана АО "Российские космические системы", "Роскосмосом" и ВЭБом до марта 2018 года, в этот же период должны быть определены источники финансирования проекта. На создание системы потребуется 299 млрд руб., оценивал вице-президент по стратегическим инициативам "Ростелекома" Борис Глазков.

Кроме того, по плану до сентября 2019 года как минимум в одном из городов-миллионников должно начаться использование сетей 5G в пяти отраслях экономики. Концепция развития 5G будет окончательно сформирована к маю 2018 года и предусматривает использование частот в диапазонах 3,4–3,8 ГГц и 24,5–26,5 ГГц. Но пока госкомиссия по радиочастотам не разрешает тестирование 5G в этих диапазонах; возражения есть у "Роскосмоса" и у Федеральной службы охраны РФ, сообщал ранее “Ъ”.

В марте 2018 года в соответствии с планом должен быть также определен перечень мер стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий. Как сообщал “Ъ” в октябре 2017 года, в числе ожидаемых результатов значится отсрочка реализации "закона Яровой".

В план мероприятий по информационной безопасности заложено 34 млрд руб., из которых 22 млрд руб. должны составить ассигнования федерального бюджета и почти 11,7 млрд руб. будет приходиться на внебюджетные средства. Согласно этому плану, в РФ должна снизиться доля закупаемого и арендуемого иностранного софта с 50% в 2018 году до 10% в 2024-м. К этому сроку среднее время простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак должно снизиться с 65 часов до 1 часа в год.

Планируется создать механизмы стимулирования разработки отечественного ПО, на что должно быть выделено 13,3 млрд руб., а также разработать механизмы государственного содействия росту рынка услуг по страхованию рисков в области кибербезопасности. Создание национального и региональных центров реагирования на компьютерные инциденты обойдется в 1,6 млрд руб., следует из плана. При этом в финальный перечень проектов не вошла национальная операционная система для устройств интернета вещей, которая фигурировала в одном из промежуточных проектов. План мероприятий по кибербезопасности курирует Сбербанк. Причину отсутствия в плане отечественной ОС для киберфизических систем в Сбербанке не комментируют.

Впрочем, эксперты уверены, что затраты на проекты в области кибербезопасности могут быть и выше. Рост числа киберугроз внесет свои коррективы в трехлетние планы в части увеличения бюджетов на информационную безопасность и появится возможность шире использовать внебюджетные средства, считает специалист по информбезопасности Group-IB Сергей Золотухин. Поэтому стоит ожидать корректировок и увеличений бюджетов на реализацию этой программы, полагает он.

Источник: Коммерсант